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Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu - Son Dakika

Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu

10.06.2021 18:35
Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu, System.String[]

Konya'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi.

Konya'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi. Dananın canlı kilogramı 30, düvenin canlı kilogramı 29 lira olurken, reforma olmuş ineklerin canlı kilogramı da 26 lira olarak açıklandı.

Kurban Bayramı yaklaşırken Konya'da kurbanlık fiyatları da belirlendi. Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Karabulut, 2021 yılı kurban fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurbanlık vasfı taşıyan dana fiyatı canlı kilogramı 30 TL, düve fiyatı canlı kilogramı 29 TL. Reforma olmuş inekler de canlı kilogramı 26-27 TL olarak açıklıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Kurban kesen vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. 2 yaşını doldurmamış olan kurbanı hem alan hem satan vebal altında. Buna özellikle kurban kesen vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım" dedi.

Üreticinin beklentisinin Ramazan ayları olduğunu belirten Nazif Karabulut, Covid hastalığının Ramazan'da üreticinin beklemiş olduğu verimi karşılamadığını kaydetti. Karabulut, "Haziran aylarında yine Covid'den dolayı turizm de darbe görmüş ve et tüketimi de azalmaya başlamıştı. Haliyle üretici 2020 yılında üretmiş olduğu eti beklediği fiyata satamadı. Geçen sene 35-36 TL civarlarındaydı. 2021 yılına geldiğimizde de Ocak, Şubat, Mart aylarında ülkemiz yağış almayınca kuraklık hat safhaya ulaştı. Üretici şu anda kuraklığın da vermiş olduğu sebeplerden dolayı yem girdileriyle artık baş edemez hale geldi. Geçen yıllarda 70 TL'ye aldığımız yem torbası şu anda 140 - 150 TL. Bin 500 TL'ye aldığımız arpa 2 bin 800 - 3 bin TL. Haliyle yüzde 100'e varan yem girdilerinde artış olmuş. Şu anda 1 kilogram etin maliyeti üreticiye 50 TL. Konya'da toptan et fiyatlarını sorarsanız 43 TL. Üretici 50 liraya mal ettiği eti 43 liraya satarsa gelecek yıllarda üretici bulamayız" dedi.

"Kurbanlığın gerçek üreticiden alınması lazım"

Alışveriş merkezlerinin kurbanlık satışına da değinen Karabulut, "Kurbanlık hayvanları yetiştiren, üretenin satması lazım. Son 5 yılda bütün AVM'ler bu işe girdiler. Bunların işi olmaması lazım. Gerçekten bu işin emeğini, alın terini yapan, bu hayvanları yetiştiren üreticiler bunu satması lazım. Maalesef AVM'ler de 7-8 taksit yapıyor, vadeli satış yapıyor, bunların olmaması lazım. Gerçek üreticiden alınması lazım. Konya'da kurban kesecek vatandaşların özellikle küçük aile işletmelerinde bu üreticinin yetiştirmiş olduğu kurbanları almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Karabulut ayrıca vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususları da anlatarak uyarılarda bulunarak, hangi hayvanların kurban kesimine uygun olup olmayacağını anlattı. - KONYA

Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu
Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu
Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Türk Lirası, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'da kurbanlık hayvan canlı kilo fiyatları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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