Konya'da Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi ve İbni Sina Enstitüsü iş birliğiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 doğrultusunda, bölgesel kalkınmada stratejik vizyon belgesi ve eylem planı temalı Küresel Sağlık ve Yaşlılık Diplomasisi Çalıştayı düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, sağlıklı yaşam ile yaşlılar için sosyalleşme imkanlarına ve diğer ihtiyaçlara dikkati çekti.

Çalıştaydan elde edilecek çıktıları önemsediklerini ve ortaya konulan kararlara göre net adımlar atılacağını belirten Şahin, şunları aktardı:

" Konya, beş üniversitemizde kayıtlı 142 bin öğrenci ile İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip. Bu yüzden üniversitelerimizle olan iş birliklerini önemsiyoruz. Rektörler ve sağlık kuruluşları düzeyinde güçlü iş birliklerimiz var. Genelde bu tür alanlarda özellikle materyalist, kapitalist düşüncede çatışma hakimdir ancak biz birlikte çalışma kültürünü geliştirip, iş birliği yaparak, bu millet adına birşeyler yapabilme ve katma değer üretebilme çabası içerisindeyiz."

İbni Sina Enstitüsü Başkanı Kemal Aydın ise bölgesel kalkınmada, sağlık ve yaşlılık diplomasisi konusunu küresel olarak değerlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık ve yaşlılık diplomasisi, devletler ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek, dünyanın sağlık meselelerini çözmek için gerekenleri tartışma platformudur. Burada sadece doktorlara değil, ekonomistlere, ilahiyatçılara, sosyal bilim uzmanlarına, anayasa hukukçularına, sağlıkçılara ve bu gibi farklı disiplinlere ihtiyaç var. O nedenle disiplinler arası bir diplomasiyi önemsiyoruz.

Küresel ölçekte düşündüğümüz zaman 2050 yılında dezavantajlı ve yaşlı nüfus ile bunların çevresini etkileyecek yaklaşık 5 milyar insan, sağlık, sosyal ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyacak. Bu hizmetleri sunmada, yüzyılların devlet geleneği ile Konya nasıl destek verebilir sorusunu konuşacağız. Bugün yaptığımız çalışma, Birleşmiş Milletlerin 3. Dünya Yaşlılık Kurultayı'nın altyapı hazırlıklarının başlangıcı oluyor."

Programa akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri, resmi kurum temsilcileri ve uzmanlar da katıldı.