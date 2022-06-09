Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor - Son Dakika
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Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

09.06.2022 11:53

Konya'da faaliyet gösteren bir medikal firması sıfırdan kurduğu serum seti fabrikasıyla milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Konya'da faaliyet gösteren bir medikal firması sıfırdan kurduğu serum seti fabrikasıyla milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Berika Medikal Genel Müdürü Hayrettin Şeker, AA muhabirine, Türk-Romen ortak yatırımı olarak 10 yıl önce kurulan firmalarında şırınga ürettiklerini söyledi.

20 bin metrekaresi kapalı, 25 bin metrekare üretim alanına sahip fabrikalarında geçen yıl serum seti üretimine de başladıklarını dile getiren Şeker, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin cari açığını büyüten bir üründü. Ayrıca serum setini ve enjektörü, Allah korusun, bir savaş anında ülkede en fazla ihtiyaç duyulacak, yüzde yüz yerliye mutlaka çevrilmesi gereken bir ürün olduğunu düşündüğümüz için üretmeye başladık."

Şeker, yüzde 82 yerlilik oranıyla üretim yapılan fabrikada 300'den fazla kişinin istihdam edildiğini vurgulayarak, serum torbası, serum lastiği ve iğneden oluşan serum setinden, yılda 40 milyon adet ürettiklerini, bu rakamı 80 milyona çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Amaç ürünü ihraç eder hale gelmek

Fabrikanın çalışanlarının yüzde 85'inin kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Şeker, "Amacımız 3-4 yıl içinde inşallah ithalatı kesip, bu ürünü ihraç eder hale getirebilmek." dedi.

Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor
Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor
Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor
Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kurulan serum seti fabrikası bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor - Son Dakika

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