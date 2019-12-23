Konya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Konya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

7 saat önce

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Konya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor, System.String[]

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Yazır Mahallesi Gülvatan Sokak'taki bir düğün salonunun terasındaki tentenin bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, otobüs hareket merkezinin binasına çarparak bahçesine düştü.

Fırtınanın gün boyu ve yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Yazır, Sabah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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