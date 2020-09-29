Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu - Son Dakika

KONYA'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Ağaçların üzerine devrildiği bazı araçlarda hasar oluştu.

Konya kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 50 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı araçlar zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın ardından yağmur da kentte etkili oldu. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek, yoldan kaldırıldı.