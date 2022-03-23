Konya'da kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası - Son Dakika
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Konya'da kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

23.03.2022 14:05
Konya'da kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını kırarak giren kişi ya da kişilerin yüklü miktarda altın çalarak kaçtığı öne sürüldü.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını kırarak giren kişi ya da kişilerin yüklü miktarda altın çalarak kaçtığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta 2 milyon değerinde altın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay gerçekleştirirken güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkat çekmemek için bitişikteki camlarını boyadıkları boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma çok yönlü yürütülüyor.

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Vatan Caddesi, Selçuklu, Kuyumcu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kuyumcu dükkanından 2 milyon değerinde altın çalındığı iddiası - Son Dakika


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