Yaptığı şaka arkadaşının ölmesine neden oldu! O anlar kamerada

Yapılan çalışmada, Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'taki iş yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarından, bir şüphelinin kuyumcu dükkanının bitişiğindeki dönerci dükkanının camını kırıp içeriye girerek duvarı delmeye çalıştığını tespit etti.

Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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