Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu

30.03.2022 10:54
Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu

Konya'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta çalınan 4 kilogram altının bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yürütülen incelemeler neticesinde, çalınan altının hırsızlık zanlısının ikametinde, çatı arasına saklandığını tespit etti.

Çatı arasında yapılan aramada 3 kilo 800 gram 14 ayar, 213 gram 22 ayar altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C.K. tutuklandı, S.K. ve D.D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuklu ilçesinde kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarı kırılarak girilmiş, yaklaşık 4 kilo altın çalınmıştı. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkati çekmemek için bitişikteki camları boyadıkları, boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu! A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu! Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu

Vatan Caddesi, 21 Mart, Kuyumcu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:00:32. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da kuyumcudan çalınan 4 kilogram altın çatı arasında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement