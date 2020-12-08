Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

08.12.2020 11:00
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkan yolcu midibüsü devrildi. Kazada 14 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Emirgazi- Karapınar yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi.

Emirgazi'den Karapınar'a yolcu taşıyan Cumali Yılmaz (50) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ELG 39 plakalı midibüs, iddiaya göre, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Cumali Yılmaz ve yolcular Firdevs Sezer (28), Ümmü Vural (40), Şevket Kaplan (29), Züleyha Karaca (40), Yasemin Soysaler (27), Hacer Çoban (28), Büşra Nur Yılmazer (18), Musa Konur (36), Aynur Yaman (61), Mahmut Ercan (43), Mümtaz Adalı  (19), Cumali Öz (41) ve Muzaffer Zeybek (18) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı

Karapınar, Emirgazi, Midibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika


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