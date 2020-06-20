Konya'da LGS heyecanı başladı - Son Dakika

Konya'da LGS heyecanı başladı

KONYA - Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Ailelerin evlatlarını okul dışındaki heyecanlı bekleyişi sürüyor.

MEB tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlanan sınav için öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Öğrenim gördükleri okullarda sınava giren öğrenciler sosyal mesafeyi koruyarak sınıflarına yerleşti. Sınav salonlarına ve bina girişlerine öğrenci ve görevliler için tıbbi maske ile dezenfektan yerleştirildi. Öğrenci alımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesinin yanı sıra, yoğunluk oluşturmasını önlemek için veliler bahçeye alınmadı. Öğrenciler 10.30'da bitecek oturumun ardından 45 dakika mola verecek. Öğrenciler maske takma koşuluyla okul içinde ve bahçesinde dolaşabilecek.

Okul dışında sınavdaki çocuğunu bekleyen Selim Demir, "Heyecanlıyız, bir senedir çalıştılar, yoruldular, inşallah hepsi başarılı olur. Herkes hak ettiğini alır diye düşünüyorum. Pandemi dolayısıyla çocuğum evdeydi, çok sıkıldı ama yine de iyi çalıştı yani ipin ucunu hiç bırakmadı. İnşallah şimdi de başarılı olur" dedi.

Ahmet Ünver ise, "Bütün veliler gibi biz de burada bekliyoruz. Hayırlısıyla güzel bir sonuç alırız inşallah. Çocuklarımız emek sarf etti. zor oldu ama bakalım inşallah güzel bir netice alırız. Okullar pandemiden dolayı kapandı. Evde çalıştık, kursa da gidemedik. Kendi yağıyla kavruldu. Artık bakalım kendisini ne çıkaracak onu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Murat Önengel, "Biz de çocuğumuz kadar heyecanlıyız, dışarıda onu bekliyoruz. Bir de virüsten dolayı sıkıntımız var. İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Sürekli zaman daraldıkça stres sıkıntıyla zaman geçti. Halbuki bu senekiler biraz daha şanslı ama virüsten dolayı biraz sıkıntıları var. Öylelikle geçirdik bakalım inşallah hayırlısı olsun diyoruz" diye konuştu.