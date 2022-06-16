Konya'da lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan "Haydi Pişir Bakalım" yemek yarışmasının finalinde lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Haydi Pişir Bakalım" yemek yarışmasının il finalleri tamamlandı.

16 ilçeden katılımın olduğu yarışmanın finalinde öğrenciler ilk üçe girmek için mücadele etti. Alanında yetkin şeflerin jüri olarak katıldığı yarışmada birbirinden farklı lezzetler yarıştı. Büyük heyecan yaşayan yarışmacı öğrencilerin özenle hazırladıkları yemekler jürinin onayına sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün de katıldığı "Haydi Pişir Bakalım" yemek yarışması finalinde birinciliği Kadınhanı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi alırken, Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.