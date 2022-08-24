Kargoyla silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

Konya'da lojistik firmaları aracılığıyla silah gönderileceği ihbarını alan polis ekipleri, durdurdukları kargo aracında 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, lojistik firması aracılığıyla silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, durdurulan bir kargo aracında kargo şeklinde gönderilen 10 adet ruhsatsız kısa dipçikli pompalı tüfek, 4 adet av tüfeği, 2 adet seyyar dipçikli otomatik tüfek olmak üzere toplam 16 adet tüfek ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili olarak kargo gönderisinde adı geçen alıcı ve gönderici şahıslar tespit edilerek 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - KONYA