Konya'da lokantada patlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da lokantada patlama - Son Dakika

Konya'da lokantada patlama

6 saat önce

Konya'da lokantada patlamaKONYA'nın Kulu ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi.

Konya'da lokantada patlama

KONYA'nın Kulu ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Kudbettin Gündüz Caddesi'ndeki Ali Baltacı'ya ait lokantada, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantada maddi hasara neden olan patlama, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da lokantada patlama

Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da lokantada patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]