Kendisine 9 bin 291 lira ceza uygulanan A.Ç'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş mevkisinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da lüks otomobille drift yapan sürücüye 9 bin 291 lira ceza - Son Dakika

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