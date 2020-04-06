Konya'da mahalle muhtarından sokağa çıkamayanlar için davul zurnalı moral etkinliği - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri için davul zurnalı moral etkinliği gerçekleştirildi.

Avşar Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen etkinlikte çalınan davul zurnaya mahalle sakinleri, evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla ve Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle aynı zamanda mahalle sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulunduklarını söyledi.

Mahalle halkından bir müddet daha sabırlı ve iradeli olmalarını istediklerini ifade eden Sümbül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda özellikle mahallemizde yaşayan ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlere bir nebze de olsa davul zurna çaldırarak moral vermek istedik. Vatandaşlarımızın ve çocuklarının evde canlarının sıkılmasını istemiyoruz. Bir müddet daha evlerde kalacağız ama Allah'ın izniyle bu koronavirüs salgınını hep beraber atlatacağız.

Biliyorsunuz, yaşlılarımız da var. Onlar da evlerinde. Bu etkinliğimiz mahalle sakinlerimizin bayağı bir hoşuna gitti. Onlar da evlerinden el salladı, bir yerde onlara moral oldu."