Konya'da mahalle yollarındaki çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yatırım programı kapsamında ilçelerdeki 300 kilometrelik mahalle yolunda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle yollarında standardı yükseltmesi planlanan çalışmaların, 55 milyon liraya mal olacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 ilçe ve bin 200 mahalleye önemli yatırımlar kazandırdıklarını vurguladı.

İlçelerin ihtiyaç önceliklerine göre yatırımları sürdürdüklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Konya'nın merkez ve tüm ilçeleriyle altyapısı tamamlanmış, topyekun kalkınmış bir şehir olması için gayret gösteriyoruz. 2020 yılı yatırım programında yer alan 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik mahalle yolu yatırımları yoğun olarak devam ediyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalara devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Meram, Çumra, Yunak, Tuzlukçu, Kadınhanı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim, Güneysınır, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü ve Altınekin ilçelerine bağlı 300 kilometrelik mahalle yolunda genişletme ve standart yükseltme çalışmaları yapıyor."