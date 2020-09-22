Çalıntı motorlarla market soygunu yaptılar - Son Dakika

Çalıntı motorlarla market soygunu yaptılar

Konya'da bir hafta içerisinde çalıntı motosikletlerle market ve büfelerden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Konya'da bir hafta içerisinde çalıntı motosikletlerle market ve büfelerden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 hafta içerisinde Karatay ve Selçuklu ilçelerinde motor çalarak market ve büfelerden sigara, bozuk para, kurusıkı tabanca, televizyon ve gıda malzemeleri çalan 6 şahıs hakkında çalışma başlattı. Şahıslar, kurulan özel ekip tarafından çok sayıda güvenlik kamerası kaydının izlenmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Y.İ. (18) ve S.A. (19) emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük olan Z.C.Y. (17), İ.D. (16), H.D. (15), S.G. (16) ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çaldıkları malzemelerin sakladıkları yeri itiraf eden şüphelilerden ele geçirilen 2 adet motosiklet, 1 adet LCD TV, 5 bin lira değerinde sigara, 10 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, gıda malzemeleri, 800 TL para ve 100 TL bozuk para sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin farklı iş yerlerinden yaptıkları hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin iş yerinin kilidini açmaya çalıştığı, 2 kişinin ise etrafı kontrol etmesi yer alıyor. Diğer görüntülerde de 2 şahsın motosikletleri götürme anı ve bir şüphelinin lokantanın kasasından paraları çalması yer alıyor.

(Enver Furkan Çelebioğlu/ İHA)

Çalıntı motorlarla market soygunu yaptılar

Hırsızlık, Sigara, Market, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motorlarla market soygunu yaptılar - Son Dakika

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