Konya'da maske mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitimin ilk günü - Son Dakika

Konya'daki 17 bin 662 okul öncesi ve 38 bin 536 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, maske-mesafe-temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün okullarına ve öğretmenlerine kavuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün, seyreltilmiş düzen ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ilk gününde, Selçuklu Anaokulu öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Büyük'ün Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında, okul bahçesinde oluşturulan açık sınıfta yürütülen faaliyetleri yerinde izleyerek burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ettiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyük, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alınarak yüz yüze eğitime başladıklarını vurguladı.

Maske-mesafe-temizlik kurallarının önemine dikkati çeken Büyük, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimin ilk gününün Konya'daki tüm öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere, herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Anasınıfı öğretmeni Yasemin Atılgan'a ilk gün anısına takdim ettiğimiz çiçeği, Yasemin öğretmenin şahsında Konya'daki 32 bin öğretmene takdim ediyoruz."