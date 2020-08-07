Konya'da maske takmayan 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Konya'da kent genelindeki denetim ve tedbirler yoğun şekilde sürdürülüyor.

Günlük vaka sayılarında dikkati çekici düzeyde artışın olduğu illerden Konya'daki kalabalık caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara maskeyi doğru kullanmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Kentte yoğun tercih edilen mekanları da denetleyen polis, sosyal mesafeye özen gösterilmesi konusunda işletmecileri uyarıyor.

Dolmuş, ticari taksi, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerindeki denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, kurallara uymayanları ikaz ediyor.

Ayrıca, her vakit namazından önce cami hoparlörlerinden Kovid-19'a karşı bilgilendirme yapılıyor.

Maske kullanmayan 56 kişiye 50 bin lira ceza

Önlemlere rağmen kurallara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye atanlara idari para cezası kesiliyor.

Kapsamlı denetimlerde polis ekiplerince, 545 iş yeri, 9 alışveriş merkezi, 167 ticari taksi ve 31 taksi durağı, 14 pazar yeri, 17 sosyete pazarı, 528 toplu ulaşım aracı, 42 yolcu otobüsü, 345 kahvehane, 7 hamam, 706 lokanta ve kafe, 15 spor merkezi, 30 piknik ve mesire alanı, 56 çay bahçesi, 8 dernek lokali, 22 nikah ve düğün yeri, 56 internet kafe ve 4 sinema salonu denetlendi.

Ekiplerce, maske kuralını ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.