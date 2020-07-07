Konya'da maske ve sosyal mesafeye ihlaline 74 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 83 kişiye toplamda 74 bin 450 lira ceza kesilirken, çevreyi rahatsız eden ve kurallara uymayan 31 araç ve 17 araç sürücüsüne 28 bin 297 lira cezai işlem uygulandı.



Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 31 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 27 bin 650 lira kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde yaptığı denetimlerde ise 31 araca 25 bin 524 lira ceza uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi. Motosikletli timler amirliğinin il genelinde yaptığı denetimlerde de 17 araç sürücüsüne 2 bin 773 lira cezai işlem uygulandı.



Öte yandan, maske takmayan 52 kişiye de 46 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. - KONYA