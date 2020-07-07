Konya'da maske ve sosyal mesafeye ihlaline 74 bin lira ceza
Konya'da sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 83 kişiye toplamda 74 bin 450 lira ceza kesilirken, çevreyi rahatsız eden ve kurallara uymayan 31 araç ve 17 araç sürücüsüne 28 bin 297 lira cezai işlem uygulandı.
Konya'da sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 83 kişiye toplamda 74 bin 450 lira ceza kesilirken, çevreyi rahatsız eden ve kurallara uymayan 31 araç ve 17 araç sürücüsüne 28 bin 297 lira cezai işlem uygulandı.
Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 31 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 27 bin 650 lira kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevreyi rahatsız eden araçlar üzerinde yaptığı denetimlerde ise 31 araca 25 bin 524 lira ceza uygulanırken 7 araç da trafikten men edildi. Motosikletli timler amirliğinin il genelinde yaptığı denetimlerde de 17 araç sürücüsüne 2 bin 773 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, maske takmayan 52 kişiye de 46 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:40 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da maske ve sosyal mesafeye ihlaline 74 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:01 Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor