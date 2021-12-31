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Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı

31.12.2021 21:59

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki program, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye birincisi hafız Mustafa Özyılmaz'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, "Konya'mız olmak üzere ülkemizin 81 ilinde 600'den fazla ilçe merkezinde batıl sistemlerin yerle bir edilip hak ve adalet nizamının hakim kılındığı Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümünü kutlanıyor." dedi.

Bu programlardaki amaçlarının gençlere fetih şuurunu vermek olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Fetih, kalpleri Allah'a açmaktır ve birilerinin dediği gibi işgal yağma ya da talan değildir. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih, yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır. Fetih, tabiatın yağma ve talandan kurtulup yaşamın devamına açılmasıdır. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Kaosun, sömürünün, çatışma ve savaşların yaşandığı bu dönemde dünyamızın her zamankinden daha fazla fetih ruhuna ve anlayışına ihtiyacı vardır."

İlahiyatçı Abdülaziz Kıranşal'ın konferans verdiği program, ezgi sanatçı Savaş Talha'nın konseriyle sona erdi.

Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı
Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı

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Anadolu Gençlik Derneği, Mehter Takımı, Konya, Mekke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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