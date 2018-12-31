Son Dakika Haberleri: Konya'da Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı Programı

Konya'da Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı Programı

2 saat önce

Konya'da Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi" programı gerçekleştirdi.

Konya'da Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı Programı, System.String[]
Konya'da Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi" programı gerçekleştirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fetih programı, mehter takımının konseriyle başladı. Program, Mekke'nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. "Mekke'nin Fethi" programı Türkiye'nin 81 ilinde ve 600 farklı noktada eş zamanlı olarak düzenlendi.

Programda açılış konuşması yapan AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, "Konya'da 10 bin, Türkiye genelinde de yüz binlerce gence ulaştık. Bütün komisyonlarımız, her bir gence dokunabilmenin mücadelesini veriyor. Bizler AGD olarak, gençlerimizi yeşertmeye ve bu gençlerimizin fetih ruhuna sahip olabilmeleri adına gece gündüz çalışacağız. Umudumuz gençlerdir. Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya sabreden bir nesil için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Programa; Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve AGD eski genel başkanlarından İlyas Tongüç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hasan Hüseyin Öz, İl Başkanı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, AGD Bölge Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye, Mekke, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır

Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:50:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Mekke'nin Fethinin 1388. Yılı Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]