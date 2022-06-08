Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada

08.06.2022 11:37

Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada Konya'da gece saatlerinde araçlarıyla çıkarak tenha bölgelerdeki menhol kapaklarına dadanan hırsızlardan biri polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada

KONYA - Konya'da gece saatlerinde araçlarıyla çıkarak tenha bölgelerdeki menhol kapaklarına dadanan hırsızlardan biri polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yapılan hırsızlık anıysa olayı fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay İlçesi Çatalhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin menhol kapağını çaldığı ihbarı gelmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayında kullanılan aracın sahibinin B.N. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İlk ifadesinde hırsızlık olayını kabul eden şüpheli, arkadaşı Ş.H. ile birlikte olduğunu ve Ş.H.'nin çalınan kapağı sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.N. adliyeye sevk edilirken, Ş.H.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan hırsızlık olayı ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin araçla gelip menhol kapağını çalarak bagaja yükledikleri, daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.

Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada
Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada

YORUMLAR
500
Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü Konya'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da menhol kapaklarına dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement