Konya'da mermer atığından gübre üretildi - Son Dakika

Konya'da mermer atığından gübre üretildi

23.04.2021 11:03
Konya'da mermer atığından gübre üretildi, System.String[]

Konya'da mermer madeni işleten şirket, Ar-Ge projesiyle travertenlerin atık tozundan elde ettiği kalsiyumla sıvı formda gübre üretti.

Konya'da mermer madeni işleten şirket, Ar-Ge projesiyle travertenlerin atık tozundan elde ettiği kalsiyumla sıvı formda gübre üretti.

Kent merkezindeki Mermerciler Sanayisi'nde 15 yıldır sektörde faaliyetini sürdüren Takavcı Mermer, Muğla ve Karaman'daki ocağından çıkarttığı travertenleri, uygun ekipman ve teknolojiyle işleyerek yapı sektörüne üretim yapıyor.

Ürünlerini büyük oranda ihraç eden ve 250 kişinin çalıştığı yerde, büyük makinelerin kestiği mermerlerin atık tozu, sürdürülen Ar-Ge projesiyle ekonomiye kazandırılıyor.

Şirketin kalsiyum karbonat bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlar olan travertenlerdeki faydalı bileşikleri tarıma kazandırmayı amaçlayan çalışmasında, fabrikaya geri dönüşüm ünitesi kuruldu.

Büyük testereyle işlenen kayaçlardan çıkan sulu toz, bekleme havuzunda çökertiliyor. Daha sonra bu kalsiyum karbonatlı çamur, presle sıkıştırılarak suyundan ayrılıyor.

Peynir kıvamındaki malzeme daha sonra şirketin Beyşehir tesislerinde, bir dizi işlemden geçirilerek, toprağı koruyan ve verimliliği artıran sıvı formda gübreye dönüştürülüyor.

Şirketin atık malzemeden toprağa ve doğaya faydalı üretimi amaçlayan projenin çıktısı "Proplenty" markalı ürün, tamamlanan belgelendirme işlemlerinin ardından çiftçinin kullanımına sunuldu.

"Atık malzemeden organik gübre yapıyoruz"

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hasan Takavcı, AA muhabirine, çevreyi koruyarak geri dönüşümle ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Fabrikada çıkan atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili uzman ekiple Ar-Ge çalışma yürüttüklerini anlatan Takavcı, şöyle konuştu:

"Atık malzemeden organik gübre yaptık. Kapsamlı Ar-Ge çalışması sonucunda toprağın ömrünü uzatacak, bitkinin verimini artıracak bir ürün elde edildi. Patent ve tescil çalışması devam ediyor. 'Propenty' markasıyla ürünümüzün belgelendirmesini tamamladık. Sıvı formunda. 1 litrelik ürünü 1 ton suyla toprağa buluşturuyoruz. Tarla denemelerinde çok başarılı neticeler aldık. Çiftçimizden de olumlu dönüş alıyoruz. Ürün geliştirme kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor."

Para vererek çöpe atılan malzemeyi ekonomiye kazandırıyor

Takavcı, projenin tarıma katkı sağlamasının yanı sıra atıkların dönüştürülerek doğanın da korunduğuna işaret ederek, "Üstüne para vererek çöpe atılan malzemeyi ekonomiye ve çevreye kazandırıyoruz. Ayda bu atık için 20 bin lira para veriyorduk. Bu sistemi büyük tesislerle sektörde yaygınlaştırırsak ekonomiye milyonlarca dolar katkı sağlarız. Daha önemlisi topraklarımız organik malzemeyle bitki besleme sağlanacak. Bu şekilde toprağı ve bitkiyi beslerken doğayı, çevreyi ve insan sağlığını da koruyoruz." dedi.

Araştırma Geliştirme, geri dönüşüm, Karaman, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da mermer atığından gübre üretildi - Son Dakika


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