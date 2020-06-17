Konya'da Mesleki Eğitim Zümre Başkanları Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 31 ilçedeki derslerin zümre başkanlarıyla toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim, meslek liselerinde üretilen maske ve dezenfektanlar, yürütülen diğer çalışmalar ve bundan sonraki planlamaların konuşulduğu belirtildi.

İl Müdürü Büyük'ün, bu süreçte özveriyle çalışan öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, meslek liselerimizde verilen eğitimin verimliliğini artırma adına zümreler arasındaki iş birliğinin en üst düzeyde tutulmasının önemi vurgulandı ve ortak faaliyetlerin düzenlenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen projelerde ve yerel projelerde daha etkin bir şekilde görev almalarının önemine değinildi."