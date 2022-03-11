Konya'da Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi tanıtımı yapıldı

11.03.2022 13:56
Konya'da Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi tanıtımı yapıldı

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP) tanıtıldı.

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP) tanıtıldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Anadolu'da Ahi Evran Veli'nin 12. yüzyılda kurduğu ahilik sisteminin çıraklık eğitim uygulamalarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuyla birlikte projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Akgül, "Proje kapsamında mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve düzenlemelerin işletmelere ve öğrencilere faydalarının neler olduğunu anlatmak üzere illerimizi dolaşıyoruz. Bugün 45. il olarak Konya'dayız. Eğitim camiası ile iş dünyasını bir araya getirerek projemizi anlatıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise mesleki eğitimde devrim niteliğinde değişiklik yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konya her dönemde mesleki eğitime destek veren bir il olmuştur. Son dönemlerde bu destek daha da zirve yaptı. Milli Eğitim Bakanımızın Konya ziyaretinden sonra işler daha da güzelleşti. Okullarımızda çalışmalara hız verildi. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın kendine güvenleri arttı. En önemlisi de çocuklarımız okullarından mezun olduğunda sahada artık çırak değil, kalfa ve usta olarak yer alıyor. Bizler kentimiz için elimizden gelenin daha iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Toplantıda, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı personeli Aydın Yavşancı, mesleki eğitimde yapılan değişiklikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar, Mesleki Eğitim, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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