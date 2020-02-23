Konya'da metan gazından 1 yılda 78 milyon kilowatt elektrik üretildi - Son Dakika
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Konya'da metan gazından 1 yılda 78 milyon kilowatt elektrik üretildi

7 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımları arasında olan 3 adet Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, 2019 yılında 77 milyon 880 bin kilowatt elektrik üretti.

Konya'da metan gazından 1 yılda 78 milyon kilowatt elektrik üretildi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımları arasında olan 3 adet Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, 2019 yılında 77 milyon 880 bin kilowatt elektrik üretti. Biri 2011, diğer ikisi 2018 yılında kurulan tesislerde bugüne kadar üretilen elektrik miktarı 378 milyon 035 bin 880 kilowatt oldu.


Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinde depolanan çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, metan gazından elektrik üretim tesisi gibi tesislerin çevrenin korunması ve hayatın devamı açısından önemli olduğunu belirterek, Konya'da artık çöp alımı yapılmayan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinde günlük ortalama 42 bin konuta yetecek elektrik üretiminin devam ettiğini söyledi.


"Tesislerin kurulduğu günden bugüne kadar 378 milyon 35 bin 880 kilowatt elektrik üretildi"


Tesislerde 2019 yılında 77 milyon 880 bin kilowatt elektrik üretildiğini kaydeden Başkan Altay, 2011'de Aslım'da, 2018'de ise Kaşınhanı ve Akşehir'de kurulan 3 adet tesiste, kuruldukları tarihten bugüne kadar 378 milyon 035 bin 880 kilowatt elektrik üretildiğini ifade etti. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesini de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, " Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan bu proje sayesinde Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, Düzenli Katı Atık Depolama Alanı yapımı, Katı Atık Transfer İstasyonu yapımı, Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi yapımı, idari binaların yapımı, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.


Başkan Altay son olarak, bu alanda diğer ilçelere yönelik proje çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.


Tesislerde; katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp, gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Aynı zamanda bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturduğu tehdit ortadan kaldırılırken bir yandan da fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde ediliyor. Elde edilen bu ısı tesislerde bulunan binaların ısıtılmasında kullanılıyor. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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