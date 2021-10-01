Konya'da Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün'e ziyaretler - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Barış Özgün makamında ziyaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi.

İlk olarak Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Coşkun ve Dinç, Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek, Müdürlüğün sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Barış Özgün'den bilgi aldı.

Coşkun daha sonra, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Konya bölgesinde kendi alanında yürüttüğü meteorolojik hizmetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.