Konya'da Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu
1 saat önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk evde 2 el bombası bulundu.
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde metruk evde 2 el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bombaları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürdü.
Olay, Namık Kemal
Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. Çevredekiler, evde iki el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şubesi'nden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi. Polis
, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:54 Kaynak: DHA
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