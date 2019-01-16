Konya'da Metruk Evde 2 Adet El Bombası Bulundu
1 saat önce
Konya'da metruk evde 2 adet el bombası bulunduKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu.
Konya
'da metruk evde 2 adet el bombası bulundu
KONYA - Konya'nın Ereğli
ilçesinde bir metruk evde 2 adet el bombası bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal
Mahallesi Milli Egemenlik Sokak üzerinde bulunan metruk evde 2 adet el bombası olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evin içinde 2 adet el bombası buldu. Polis
ekiplerince sokak üzerine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından el bombaları imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:20 Kaynak: İHA
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