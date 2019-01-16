Son Dakika Haberleri: Konya'da Metruk Evde 2 El Bombası Bulundu

Konya'da Metruk Evde 2 El Bombası Bulundu

18 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesindeki metruk bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet el bombası bulundu.

Konya'da Metruk Evde 2 El Bombası Bulundu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesindeki metruk bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet el bombası bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'taki metruk bir evde arama yaptı.

Arama sırasında 2 adet el bombası olduğunu belirleyen ekipler, Konya'dan bomba imha uzmanları gelene kadar evin çevresine güvelik şeridi çekti.

Konya'dan gelen imha uzmanları, evde bulunan el bombalarını imha edilmek üzere muhafaza altına aldı.

Soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Polis, Ereğli, Konya, Güncel
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