Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Ankara Karayolu'nun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Atçeken'in kullandığı 42 JM 013 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamette seyir halinde olan N.D. yönetimindeki 06 CRP 407 plakalı tıra çarptı ve kontrolden çıkarak şarampole indi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Seyit Ali Atçeken'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Atçeken'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Seyit Ali Atçeken'in 2004-2009 yılları arasında Konya İl Genel Meclisinde 19. Dönem AK Parti Altınekin İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA