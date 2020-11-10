Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu - Son Dakika

Ereğli Organize Sanayi Kavşağı'nda etkili olan sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi