Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi - Son Dakika

Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi

6 saat önce

Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Mevlana Müzesi'nin önü ve Mevlana Meydanı'nın yanı sıra ilçe genelinde yoğun bir şekilde kullanılan caddeleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü su ile temizleyerek dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Mevlana Müzesi'nin önü ve Mevlana Meydanı'nın yanı sıra ilçe genelinde yoğun bir şekilde kullanılan caddeleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü su ile temizleyerek dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Karatay Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelini kapsayan korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mevlana Müzesi'nin önü ve Mevlana Meydanı'nın yanı sıra ilçe genelinde yoğun bir şekilde kullanılan caddeleri, sokakları ve kaldırımları köpüklü su ile temizleyerek dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

"Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı sunuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs tedbirleri kapsamında Karatay Belediyesi olarak okul ve sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı mekan ve ortamlarda dezenfekte çalışması yürüttüklerini hatırlatarak söz konusu çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini belirtti. Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve kaldırımların da tazyikli ve deterjanlı suyla yıkamaya başladıklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, "Salgının ilk anından itibaren tüm imkanlarımızı seferber ederek bütün dünyayı etkisi altına alan devletimizin bu salgınla olan büyük mücadelesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Okullarımızın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile birçok mekanda dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Yine gece gündüz demeden temizlik ekiplerimiz, zaten sabahın ilk saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar tam donanımlı temizlik araçlarıyla ilçemizi baştan aşağı temizliyorlardı. Son salgınla birlikte çalışmalarımızı genişleterek sıklaştırdık ve Hazreti Mevlana Müzesi'nin önü, Mevlana Meydanı ile ilçemizde yoğun bir şekilde kullanılan cadde, sokak ile kaldırımlarımızı köpüklü suyla yıkıyoruz. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak salgının önüne geçmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bize bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve devletimizin yaptığı tüm çağrılara kulak vermelerini rica ediyorum. Özellikle risk grubundaki yaşlılarımız ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmamaları son derece önemli. İnşallah bu süreci hep birlikte sorunsuz bir şekilde atlatacağız" dedi.

Konya'da Meylana Meydanı köpüklü su ile temizlendi

Karatay, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

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