Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Muslu (49) yönetimindeki 52 ES 194 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Konya- Ankara kara yolunun 128. kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Muslu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan meyve ve sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da meyve ve sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika