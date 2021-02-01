Kaza sonrası kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan meyve ve sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı.

Hüseyin Muslu (49) yönetimindeki 52 ES 194 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Konya- Ankara kara yolunun 128. kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Son Dakika › Güncel › Konya'da meyve ve sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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