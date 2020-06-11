Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Erdal Yiğit (47) idaresindeki 52 PB 929 plakalı minibüs, TOKİ konutları girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yiğit, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Sebahattin Arslan (34), Turgay Bozkurt (38) ve Arslan Yiğit (38) ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdal Yiğit, hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan yaralılar Sebahattin Arslan ve Arslan Yiğit'in Konya'ya sevk edildiği, Turgay Bozkurt'un ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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