Son Dakika Haberleri: Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı
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Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

15 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
İsmail S. (23) idaresindeki 46 NH 458 plakalı minibüs, Karayolları kavşağında Mustafa K. (51) yönetimindeki 42 JA 293 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü İsmail S. ile araçtaki 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:46 Kaynak: AA
Akşehir, Konya, Güncel
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