Son Dakika Haberleri: Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü
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Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü

16 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Mustafa Güner idaresindeki 42 AB 628 plakalı minibüs, otogar kavşağında, Emrah Kılıçer yönetimindeki 42 GV 915 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güner'in cesedi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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