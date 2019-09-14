Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Mustafa Güner idaresindeki 42 AB 628 plakalı minibüs, otogar kavşağında, Emrah Kılıçer yönetimindeki 42 GV 915 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güner'in cesedi Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.