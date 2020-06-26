Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü...Kaza yapan aracın içinden oğlak çıkartıldı - Son Dakika

Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü...Kaza yapan aracın içinden oğlak çıkartıldı
Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü...Kaza yapan aracın içinden oğlak çıkartıldı KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü...Kaza yapan aracın içinden oğlak çıkartıldı
KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılar müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:14 Kaynak: İHA
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