Konya'da minibüs koyun sürüsüne çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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