Konya'da minibüs koyun sürüsüne çarptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüsün koyun sürüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Abdüllatef Alahmad yönetimindeki 27 ACB 877 plakalı minibüs, Aşağı Göndelen mevkisinde koyun sürüsüne çarparak devrildi.
Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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