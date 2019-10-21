Son Dakika Haberleri: Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı

11 dakika önce

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali El Mohammed (27) idaresindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs, Konya- Ankara Karayolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 SG 876 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki kadın hayatını kaybetti, minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihanbeyli, Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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