Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki kadın hayatını kaybetti, minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali El Mohammed (27) idaresindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs, Konya- Ankara Karayolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 42 SG 876 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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