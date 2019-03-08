Konya'da Minibüs Yangını

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Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor