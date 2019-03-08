Son Dakika Haberleri: Konya'da Minibüs Yangını

Konya'da Minibüs Yangını

50 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

Nurettin K. İdaresindeki 42 ZY 408 plakalı minibüs seyir halindeyken motor bölgesinden dumanlarlar çıkmaya başladı.


Sürücü Özel, hemen minibüsü durdurarak, durumdan itfaiyeyi haberdar etti.

Gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Güncel
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