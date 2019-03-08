Konya'da Minibüs Yangını
50 dakika önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.
Nurettin K. İdaresindeki 42 ZY 408 plakalı minibüs seyir halindeyken motor bölgesinden dumanlarlar çıkmaya başladı.
Sürücü Özel, hemen minibüsü durdurarak, durumdan itfaiyeyi haberdar etti.
Gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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