Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KB 4167 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun 150. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tuncer ile minibüste bulunan Tolga Tuncer (32), Figen Alp (24) ve 1,5 aylık M.A.T. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz