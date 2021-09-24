Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı - Son Dakika

Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, Karaboğa ve Özkan yaralandı.

Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.

Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu

İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar

Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim