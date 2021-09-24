Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı
Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.
Kazada, Karaboğa ve Özkan yaralandı.
Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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