Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu - Son Dakika
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Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu

28.02.2022 00:10

Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu.

Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu

KONYA - Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu.

Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Mirac gecesinde Konya'da camiler doldu. Mirac Kandili dolayısıyla Konya'da vatandaşlar yatsı namazında camilere akın etti. Tarihi bedesten çarşısındaki Kapu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kandil programının ardından dua edildi. Duanın ardından yatsı namazı kılındı. Camiye gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlara vesile olmasını, tüm Müslüman aleminin dualarının kabul olması için ve savaşların barışa dönüşmesi için dua edeceklerini söyledi.

Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu
Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu
Konya'da Mirac Kandilinde camiler doldu

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Konya, dua, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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