Konya'da miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Konya'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurup olay yerinden kaçan şüpheli ayçiçeği tarlasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta, miras meselesi nedeniyle aralarında çıkan kavganın ardından ağabeyi Aziz U'yu (32) tüfekle vurup kayıplara karışan Adnan U'yu (30) yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından ayçiçeği tarlasına gizlenmiş

Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde, şüpheli Adnan U'nun olay yerinden kaçarken kullandığı motosikleti tespit etti.

Harekete geçen ekipler, sürdürdükleri takip sonucu, Karatay ilçesine bağlı Göçü Mahallesi'nde yol kenarında zanlının motorunu buldu. Burada aramalarını yoğunlaştıran polis, zanlıyı bölgedeki ayçiçeği tarlasında gizlenirken yakaladı.

Emniyete götürülen zanlının, ifadesinde, ağabeyiyle aralarında babalarından miras kalan tarla nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü, ağabeyinin telefonla konuşurken kendisine küfrettikten sonra, "Bekle, seni kaldırmaya geliyorum." diyerek tehdit edip ardından iş yerine geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta dün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan Aziz U. (32) yaşamını yitirmiş, polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.