Son Dakika Haberleri: Konya'da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Konya'da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'da mısır yüklü tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya- Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T., idaresindeki 16 TT 828 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü Osman T., sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karapınar, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
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