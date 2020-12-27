Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu - Son Dakika

Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu

27.12.2020 15:45
Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu, System.String[]

Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 14 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen 14 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği "Sıfır Atık" projesine, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile katkı sağlamaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilçede belirlenen 14 noktaya kurdu.

Batarya, pil, tekstil, kağıt, plastik, cam, metal ve elektronik atıklar Mobil Atık Getirme Merkezi'nde toplanarak ayrıştırılacak ve yeniden kullanımı sağlanacak. Atıkların geri dönüştürülmesiyle doğaya verilen zarar sona erecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Mobil Atık Getirme Merkezi'ni inceledi. Mobil Atık Getirme Merkezleri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlardan kullanılabilir atıklarını burada değerlendirmelerini istedi.

Pekyatırmacı, dönüşüm sağalamanın ekonomiye olan katkısının da büyük olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sitelerde, konutlarda geri dönüşümün sağlanması ve bunların düzenli bir şekilde toplanmasıyla ilgili çalışmalarımızı yıllardır devam ettiriyoruz. Sıfır atık kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi sitelerde yürüttüğümüz geri dönüşüm kafesleri çalışması. 360 tane geri dönüşüm kafesini temin edip sitelerimize yerleştirdik. Bugün de Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin yerleştirme işlemlerini tamamladık. 14 adet Mobil Atık Getirme Merkezimizi ilçemizin ana arterlerinde vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlere konumlandırdık. Bu sayede hem bir farkındalık oluşturma anlamında sıfır atık çalışmalarına büyük bir katkı sağlamış olacağız hem de hemşehrilerimizin rahat bir şekilde 7 farklı türde atığın toplanabildiği Atık Getirme Merkezlerimizden yararlanmalarını sağlayacağız."

Selçuklu, Türkiye, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Gaziantep FK, ligde 13 maçtır kaybetmiyor Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar" Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Forbes, 2020 yılında ölen milyarderlerin listesini yayınladı! Ölüm sebeplerinin başında koronavirüs geliyor Fazla yolcu taşıyan minibüslerin 'filmli cam' hilesi pes dedirtti Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu
Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler         
16:02
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aşı sonrası genel rahatlama Nisan-Mayıs ayında olabilir         
15:42
MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı MSB, 15 PKK'lı teröristin öldürüldüğü anların görüntüsünü paylaştı         
14:53
Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı         
14:27
5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor 5 Türk kulübü, Adrian Mutu'yu takımlarının başına geçirmek istiyor         
13:37
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı         
11:42
100 torunu olan 103 yaşındaki Hacı Amca koronayı kendi kendine yenip protez ameliyatı oldu 100 torunu olan 103 yaşındaki Hacı Amca koronayı kendi kendine yenip protez ameliyatı oldu         
11:19
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 16:07:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei