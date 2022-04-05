Son dakika haberi! KONYA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KONYA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANGINI

05.04.2022 19:03

Son dakika haberlerine göre Konya'da bir mobilya fabrikasında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) sevk edildi.

Konya'da bir mobilya fabrikasında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) sevk edildi. Fabrika çalışanları da alevlerin büyümesiyle binayı tahliye etti. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KONYA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANGINI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KONYA'DA MOBİLYA FABRİKASI YANGINI - Son Dakika
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