Konya 'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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