Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

10.09.2022 12:50
Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

Konya'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Tamer E. (30) ile aynı araçta bulunan mesai arkadaşı Abdullah E. (29) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tamer E, yanındaki tabancayla Abdullah E'ye ateş ederek araçtan ayrıldı. Ağır yaralanan Abdullah E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaçmaya çalışan şüpheli, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika
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